Judo, il Giappone annuncia i primi 10 atleti selezionati per le Olimpiadi di Parigi 2024

Con quasi un anno di anticipo, il Giappone si porta avanti e annuncia già i primi dieci atleti selezionati nel judo per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Dopo aver conquistato la bellezza di 9 titoli (su 15 disponibili) nell’ultima edizione di Tokyo, la strepitosa Nazionale nipponica punta in alto anche in vista della prossima rassegna a cinque cerchi.

La Federazione giapponese ha scelto provvisoriamente (l’ufficialità arriverà a ridosso delle Olimpiadi) Natsumi Tsunoda nei -48 kg, Uta Abe nei -52 kg, Haruka Funakubo nei -57 kg, Sakii Niizoe nei -70 kg e Akira Sone nei +78 kg per quanto riguarda il settore femminile. Al maschile voleranno invece a Parigi Hifumi Abe nei -66 kg, Soichi Hashimoto nei -73 kg, Takanori Nagase nei -81 kg, Sanshiro Murao nei -90 kg e Tatsuru Saito nei pesi massimi.

Ancora in bilico dunque quattro categorie: la -60 kg (ballottaggio tra Naohisa Takato e Ryuju Nagayama), la -100 kg (Aaron Wolf o Kentaro Iida), la -63 kg (tre possibili candidate) e la -78 kg (tre pretendenti). Già certa di conseguenza, a meno di clamorosi colpi di scena legati ad eventuali infortuni o problemi fisici, l’esclusione della n.1 al mondo nei -48 kg Wakana Koga e del fenomenale Joshiro Maruyama nei -66 kg.

