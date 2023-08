Jannik Sinner torna in top5 nella classifica ATP Race! E può superare anche Tsitsipas…

Il tabellone di singolare maschile del torneo di Toronto 2023 vedrà oggi disputarsi tutti i quarti di finale: a cercare il passaggio in semifinale sarà anche Jannik Sinner, che ha incamerato finora nel complesso 180 punti per la Race ATP, mentre l’approdo in semifinale ne vale 360, in finale 600 e la vittoria 1000.

Nonostante una gran mole di punti debba essere ancora distribuita, sebbene ad un numero risicato di giocatori, balza agli occhi come i primi 7 della Race ATP, che determinerà i qualificati a fine stagione alle Finals, abbiano maturato già un gran margine su tutti gli inseguitori.

Jannik Sinner al momento si trova al quinto posto della Race ATP, a quota 3355, avendo sorpassato il russo Andrey Rublev grazie all’ingresso ai quarti: l’azzurro ha nel mirino il greco Stefanos Tsitsipas, quarto a quota 3435. Sinner ha 80 punti di ritardo dall’ellenico, ma battendo Monfils ne incasserebbe 180.

I punti in palio in stagione sono ancora tantissimi, ma dato che alle Finals si qualificano i primi 7 della Race e poi anche l’ottavo qualora non vi sia un vincitore Slam tra l’ottavo ed il ventesimo posto, il vantaggio di Sinner di 760 punti sull’ottavo e di 885 sul nono potrebbe far quasi chiudere il discorso sin da ora per l’azzurro.

ATP RACE LIVE ALL’11 AGOSTO

1 Carlos Alcaraz 6855

2 Novak Djokovic 5945

3 Daniil Medvedev 5300

4 Stefanos Tsitsipas 3435

5 Jannik Sinner 3355

6 Andrey Rublev 3270

7 Holger Rune 3035

8 Casper Ruud 2595

9 Taylor Fritz 2470

10 Alexander Zverev 2310

RACE ATP JANNIK SINNER 14 AGOSTO

Race lunedì 7 agosto: 3175, 6° posto.

Punti da incamerare lunedì 14 agosto: quelli di Toronto 2023 (180 fino a questo momento).

Ranking con il passaggio ai quarti: 3355 punti, 5° posto. (Sorpasso su Andrey Rublev)

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 3535 punti, 4° posto. (Sorpasso su Stefanos Tsitsipas)

Ranking dopo il passaggio in finale: 3775 punti, 4° posto.

Ranking dopo la vittoria in finale: 4175 punti, 4° posto.

