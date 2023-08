Italia-Svizzera, quando la prossima partita delle azzurre agli Europei di volley femminile? Programma, orario, tv e streaming

L’Italia ha sconfitto la Romania nel match d’apertura degli Europei 2023 di volley femminile. La nostra Nazionale si è imposta in maniera perentoria nello splendido scenario dell’Arena di Verona e ha così incamerato il primo successo in questa rassegna continentale. Le Campionesse d’Europa hanno incominciato in maniera brillante la difesa del titolo conquistato due anni fa, regalando una bella affermazione al proprio pubblico. Le azzurre si sono portate prontamente in testa al gruppo B e sono le naturali favorite per conquistare il primo posto in questo raggruppamento.

All’Arena di Verona ha debuttato in azzurro Ekaterina Antropova, schierata come opposto titolare al posto di Paola Egonu. Miriam Sylla ed Elena Pietrini erano le schiacciatrici titolari sotto la regia di Alessia Orro, mentre Anna Danesi e Marina Lubian erano le centrali designate. Formazione completata dal libero Eleonora Fersino. L’Italia tornerà in campo venerdì 18 agosto (ore 21.00) per fronteggiare la poco quotata Svizzera all’Arena di Monza: altro incontro da vincere per entrare sempre di più nel vivo di questa manifestazione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Svizzera, prossima partita delle azzurre agli Europei 2023 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Summer; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SVIZZERA, PROSSIMA PARTITA EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

Venerdì 18 agosto

Ore 21.00 Italia vs Svizzera – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Summer

PROGRAMMA ITALIA-SVIZZERA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Summer (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: FIVB