Italia-Serbia, quando la prossima partita agli Europei di volley? Programma, orario, tv, streaming

L’Italia giocherà oggi la seconda partita del suo cammino ai Campionati Europei di volley maschile 2023 contro l’Estonia. Noi ora vogliamo spostare il nostro sguardo più avanti per vedere cosa riserverà il calendario dopo la partita odierna.

Tra il secondo ed il terzo match dell’Italia passeranno appena 24 ore dato che domani, venerdì 1 settembre, andrà in scena Italia-Serbia. Per gli azzurri questo potrebbe essere l’impegno più insidioso da affrontare nella fase a giorni contro una Serbia che non è più quella di qualche anno fa ma che rimane avversario da non sottovalutare.

Di seguito il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Serbia, match valido per gli Europei 2023 di volley maschile. La diretta tv dell’incontro sarà garantita da Rai 2 e Sky Sport Summer (canale 201), mentre il servizio streaming sarà fornito da Rai Play, Sky Go, NOW ed Euro Volley Tv. Noi di OA Sport vi offriremo la consueta DIRETTA LIVE testuale.

CALENDARIO ITALIA-SERBIA, PROSSIMA PARTITA EUROPEI VOLLEY

Venerdì 1° settembre

Ore 21.15 Italia vs Serbia – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Summer

PROGRAMMA ITALIA-SERBIA EUROPEI VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Summer (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo