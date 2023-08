Italia senza CT, i possibili convocati per le partite di settembre: su chi punterà il nuovo allenatore?

Domenica 13 agosto 2023 rimarrà la data di una svolta inaspettata. Lo abbiamo riportato qualche ora fa ma non si può non continuare a parlarne. Questa mattina, in maniera del tutto inaspettata, è arrivata una notizia che riguarda da vicino la Nazionale italiana di calcio. Non a caso Roberto Mancini, dopo più di cinque anni alla guida degli Azzurri, ha deciso di rassegnare le sue dimissioni dall’incarico di Commissario Tecnico degli azzurri.

Una novità che di sicuro ha lasciato di stucco qualsiasi italiano appassionato della Nazionale. Ad annunciarlo è stata la stessa FIGC, con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Nel messaggio si può apprendere che la decisione delle dimissioni è arrivata “[…] ieri nella tarda serata”. Una gestione, quella manciniana, che ha portato alla conquista dell’Europeo disputato nel 2021 ma anche alla mancata qualificazione al Mondiale qatariota del 2022.

NAZIONALE ITALIANA: CHI SARA’ IL NUOVO CT? E I GIOCATORI CONVOCATI?

Tra luci splendenti, come nella notte di Wembley, e silenzi assordanti, frase ossimorica azzeccatissima se si pensa alla notte di Palermo e al gol di Trajkovski, si è chiusa una pagina di storia dell’Italia calcistica. E adesso tocca pensare al futuro, anche e soprattutto in vista delle Qualificazioni a Euro 2024. Sempre nel comunicato presente sul sito della FIGC, si è potuto leggere: “Tenuto conto degli importanti e ravvicinati impegni per le qualificazioni a UEFA Euro 2024 (10 e 12 settembre con Nord Macedonia e Ucraina), la FIGC comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo CT della Nazionale”. Dunque al più presto si scoprirà il nuovo CT della Nazionale italiana di calcio ed è già iniziato il toto-allenatore.

Ma sorge spontanea una domanda: quali giocatori faranno parte del nuovo progetto azzurro? Le convocazioni ovviamente, saranno gestite dal nuovo mister. Quindi risulta evidente che bisognerà attendere per capire chi vestirà o continuerà a vestire la casacca della Nazionale. Se si dovesse puntare su un tecnico che presenta le stesse idee o simili a quelle di Mancini, i calciatori convocati, non dovrebbero essere troppo diversi da quelli visti anche nella Final Four di Nations League. Se invece dovesse arrivare un tecnico con una filosofia e un pensiero differenti rispetto al 4-3-3 predicato dall’oramai ex mister jesino allora, probabilmente, vedremo tante novità. Il tempo darà tutte le risposte.

