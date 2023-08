Inter-Fiorentina, Serie A: quando si gioca? Data, calendario, programma, orario, tv e streaming

Mentre stiamo per mandare in archivio il secondo turno della Serie A 2023-2024 è già tempo di pensare alla terza giornata che andrà a precedere la pausa per le nazionali. Nel corso del prossimo fine settimana la massima serie scenderà in campo per il terzo turno che come vedremo inizierà a mettere in scena scontri diretti di altissimo livello.

Il terzo turno della Serie A aprirà i battenti venerdì primo settembre e si chiuderà nella giornata di domenica 3. Alle ore 18.30 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro andrà in scena un vero e proprio big match come Inter-Fiorentina, che ci farà capire molto sul presente e sul futuro delle due squadre.

I padroni di casa, allenati da mister Simone Inzaghi, cercheranno di replicare quanto fatto all’esordio sul proprio terreno di gioco, ovvero un bel 2-0 al Monza. Dall’altra parte, invece, la Fiorentina che si sta dividendo tra campionato e preliminari di Conference League che cercherà di replicare il risultato di un anno fa, ovvero una importante vittoria per 1-0.

La partita tra Inter e Fiorentina sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport si potrà seguire (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO TERZA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Domenica 3 settembre

Ore 18.30 Inter-Fiorentina – diretta su DAZN

PROGRAMMA INTER-FIORENTINA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO per ZONA DAZN

Diretta Live: OA Sport

