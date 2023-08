Golf, PGA Tour: Rory McIlory in testa al BMW Champioship insieme a Brian Harman dopo il primo giro

In archivio il primo, spettacolare, round del BMW Championship 2023, secondo appuntamento dei playoffs di FedEx Cup. Sul percorso del North Course dell’Olympia Fields Country Club, in Illinois, i migliori 50 giocatori della stagione si stanno sfidando e, finora, sono le stelle più luminose a brillare.

In testa alla classifica dopo 18 buche troviamo infatti Rory McIlroy e Brian Harman, uno da quattro major in carriera ed uno che ha di recente scritto il suo nome nell’albo d’oro più prestigioso sul panorama internazionale, quello dell’Open Championship. Il loro punteggio recita -5, raggiunto dal nordirlandese in un giro senza sbavature e dallo statunitense con sei birdie ed un bogey.

Palmares di un certo rilievo anche nel sestetto degli inseguitori: con il punteggio di -4 troviamo infatti Scottie Scheffler, Rickie Fowler, Matt Fitzpatrick, Wyndham Clark, Chris Kirk e Sahith Theegala. Partenza forte per Scheffler che deve difendere la sua prima posizione nell’ordine di merito mondiale dall’attacco di McIlroy.

Bene nel primo giro anche Cameron Young, Collin Morikawa e Corey Conners (T9 a -3), ma anche Jon Rahm e Patrick Cantlay (nel gruppo dei 12esimi a -2). Inizio difficile invece per Hideki Matsuyama e Xander Schauffele (nel gruppo dei 30esimi a +1), e soprattutto per Tony Finau 47° a +4.

Foto: LaPresse