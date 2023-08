Golf, Daniel Brown non stecca e chiude il cerchio aggiudicandosi l’ISPS Handa World Invitational

Dopo la breve pausa estiva i golfisti del DP World Tour hanno ricominciato a dare spettacolo nel Vecchio Continente. Si è da poco infatti concluso l’ISPS Handa World Invitational 2023 (montepremi 1,5 milioni di dollari), evento nato nel 2019 che si snoda su due percorsi situati in quel di Ballymena (Irlanda del Nord).

Nessun problema per Daniel Brown, che conferma il dominio manifestato sin dal secondo round amministrando comodamente le 5 lunghezze di margine sulla concorrenza con le quali si è affacciato all’ultima e decisiva tornata. L’inglese chiude la settimana con lo score complessivo di -15 (266 colpi).

Sul percorso par 70 del Gargorm Castle Golf Club e sul percorso par 71 del Castlerock Golf Club di Ballymena (Irlanda del Nord) è festa inglese con il podio completato da Alex Fitzpatrick (-10) ed Eddie Pepperel (-7). Quarta posizione con -5 per il sudafricano Wilco Nienaber, per lo scozzese Connor Syme, per lo spagnolo Adrian Otaegui, per il danese Marcus Helligkilde per l’inglese John Parry.

Chiudono la top ten in nona piazza con il punteggio di -4 gli inglesi Matthew Baldwin e Matthew Southgate. Per Brown, che compirà 29 anni il prossimo 11 ottobre, il successo colto in Irlanda del Nord è il primo nel DP World Tour.

