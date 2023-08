Golf: Ally Ewing in fuga al giro di boa dell’AIG Women’s Open 2023

L’AIG Women’s Open 2023, quinto ed ultimo major della stagione del golf femminile, ha una donna in fuga al giro di boa. Si tratta della statunitense Ally Ewing, già in testa dopo il primo round e che sta continuando ad interpretare al meglio il percorso del Walton Heath Golf Club, a Surrey, in Inghilterra.

Miglior punteggio sul giro ieri, miglior punteggio sul giro oggi e vantaggio importante su tutte le avversarie. Grazie a sette birdie, di cui ben quattro consecutivi tra la buca 6 e la buca 9 le hanno permesso di portare il suo score a -10 mettendosi in una posizione ideale per cercare l’assalto al suo primo major.

All’inseguimento della statunitense c’è un terzetto composto dalla sua connazionale Andrea Lee, l’inglese Charley Hull e la giapponese Minami Katsu. Per loro il punteggio recita -5 e dunque i colpi da recuperare alla leader sono 5, non pochi su un percorso esigente come questo.

Prepotente la rimonta di Lilia Vu, che si porta a -4 nel gruppo delle quinte insieme a Hyo Joo Kim, Allison Lee e Gaby Lopez. Spazio anche per eliminazioni illustri: non basta la rimonta alla thailandese Patty Tavatanakit che viene tagliata per un solo colpo proprio come Brooke Henderson e Yuka Saso. Fuori anche nomi altisonanti come quelli di Lydia Ko e Jennifer Kupcho.

