Gianmarco Tamberi si salva ai Mondiali: “Ho fatto schifo: un disastro. Avevo già la testa in finale: non volevo spendere…”

Gianmarco Tamberi si è salvato per il rotto della cuffia ai Mondiali 2023 di atletica leggera. Il Campione Olimpico di salta in alto ha infatti rischiato l’eliminazione quando ha commesso due errori a 2.28 metri, ma dall’alto di un talento indiscusso è riuscito a valicare l’asticella all’ultimo assalto, quando era con le spalle al muro e rischiava di salutare Budapest prematuramente. Il fuoriclasse marchigiano resta in corsa per le medaglie, ma martedì sera dovrà offrire una prova decisamente più rilevante.

Gianmarco Tamberi ha analizzato la propria prestazione al termine della gara, non risparmiando critiche rivolte a se stesso: “Un disastro. Se fosse stato un esame sarei stato bocciato. Io prima delle gare non dormo, come al solito. So di stare benissimo e la mia testa era già alla Finale. Speravo di fare due-tre salti e di non spendere nulla, ma ogni volta che faccio così, faccio peggio. Ho fatto tanta fatica per entrare in Finale, devo trovare un modo per fare meglio le qualificazioni“.

Il capitano della Nazionale ha poi proseguito: “Spero di archiviare questa qualificazione e martedì trovarmi in tutt’altre condizioni. Questa mattina mi sono sorti dei dubbi, ma ora devo concentrarmi per l’atto conclusivo. Dovrò tirar fuori la voglia di lottare, come ho fatto al salto di 2.28, spero di trovare le giuste sensazioni nelle Finale. Sto bene, voglio dimostrarlo. Archiviamo il tutto, ho fatto schifo dall’inizio alla fine perché la mia testa era in Finale“.

Foto: Colombo/FIDAL