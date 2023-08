Gianmarco Tamberi fa cifra tonda! L’Italia tocca 50 medaglie ai Mondiali di atletica: altro pezzo di storia

Gianmarco Tamberi ha scritto una pagina di storia sportiva laureandosi Campione del Mondo di salto in alto. Il fuoriclasse marchigiano ha infatti completato il Grande Slam ed è entrato per sempre nell’empireo delle icone assolute dello sport tricolore. Il Campione Olimpico di Tokyo si è imposto a Budapest con un magistrale 2.36 piazzato al primo tentativo e ha conquistato l’unica medaglia d’oro che mancava al suo glorioso palmares.

Il capitano della Nazionale, che un paio di mesi fa aveva tra l’altro alzato al cielo la mitica Coppa Europa (prima volta assoluta per il Bel Paese), ha permesso all’Italia di raggiungere uno storico traguardo nella storia dei Mondiali di atletica leggera. Il sigillo di ieri sera nella capitale ungherese rappresenta infatti la 50ma medaglia azzurra in campo iridato.

Gianmarco Tamberi ha fatto cifra tonda e così il suo nome rimarrà per sempre anche in questo speciale tabellario. La nostra Nazionale ha conquistato 50 allori in 19 edizioni (quella di Budapest è chiaramente ancora in corso): 13 ori, 17 argenti, 20 bronzi. Gimbo ha fatto cifra tonda anche guardando soltanto l’ambito maschile.

Il suo è il decimo oro tra gli uomini, che si affianca a 9 argenti e 7 bronzi (3-7-12 il computo femminile). L’ultimo oro per l’Italia risaliva allo scorso anno con Massimo Stano nella 35 km di marcia, ma non è una specialità olimpica. Bisogna risalire al 2003 per ritrovare l’apoteosi di Giuseppe Gibilisco nel salto con l’asta a Parigi.

