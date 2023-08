Gianluca Scamacca arriva all’Inter? Costo dell’operazione e quanto guadagna l’attaccante

Gianluca Scamacca sta diventando uno dei nomi più caldi di questa sessione di mercato. La punta azzurra ha aperto la porta ad un ritorno in Italia dopo la sfortunata stagione al West Ham, in cui ha inciso poco segnando soltanto otto reti complessive, solo tre in Premier League; dopo i primi abboccamenti della Roma, adesso l’Inter è passata in vantaggio.

I nerazzurri sono ancora alla ricerca di un numero 9 di peso. In poche settimane, hanno visto Edin Dzeko accasarsi al Fenerbahce e hanno soprattutto vissuto il gran tradimento di Romelu Lukaku, che non ha più risposto alle chiamate nerazzurre arrivando così a rompere definitivamente i contatti.

Così Beppe Marotta e Piero Ausilio si sono rituffati nel mercato cercando una soluzione. Il primo obiettivo è stato Folarin Balogun dell’Arsenal, ma i 35 milioni offerti non sono stati reputati abbastanza dai Gunners. Da qui la virata su Scamacca: l’Inter ha offerto 22 milioni di euro e tre di bonus per un totale di 25, mentre i britannici aspirerebbero ad almeno 30 milioni.

Si può cercare però un punto di incontro fra le due parti, i nerazzurri starebbero pensando ad alzare la propria offerta a 25 milioni più 5 di bonus. La Roma, che invece ha provato a chiudere con un prestito con obbligo di riscatto, sembra invece più defilata. Nel caso, bisognerà poi trovare l’accordo sull’ingaggio: Scamacca ha uno stipendio di tre milioni di euro annuali. Non troppo per le casse nerazzurre, che potranno usufruire anche del Decreto Crescita.

