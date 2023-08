Genoa-Modena oggi, Coppa Italia: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Tutto pronto per il via del primo turno della Coppa Italia 2023-2024: alle 21.00 di quest’oggi, Genoa e Modena si sfideranno per l’accesso al secondo turno. La vincente di quest’incontro se la dovrà vedere con una tra Monza e Reggiana per giocarsi la possibilità di qualificarsi per gli ottavi di finale.

Il Genoa di Alberto Gilardino è carico per il ritorno in Serie A: grazie al secondo posto raggiunto nella scorsa Serie B, i rossoblù hanno conquistato la promozione dopo solo un anno di cadetteria. La dirigenza genoana ha operato per la continuità, confermando sia l’allenatore che i maggiori protagonisti della cavalcata trionfale della passata stagione, aggiungendo inoltre in rosa un centravanti dal calibro di Mateo Retegui, il quale potrà garantire un bottino di reti importante per la permanenza in Serie A.

Il Modena si sta preparando per la seconda stagione consecutiva in Serie B: dopo il buon campionato disputato l’anno scorso, conclusosi con una salvezza tranquilla, Attilio Tesser ha deciso di dimettersi dalla panchina gialloblu, e il ruolo vacante è stato preso da Paolo Bianco. L’obiettivo dei canarini sarà confermarsi nuovamente a metà classifica e, perché no, tentare di raggiungere l’ottavo posto che garantirebbe l’accesso ai playoff promozione.

La sfida tra Genoa e Modena, valevole per il primo turno della Coppa Italia 2023-2024, il cui via è programmato alle 21.00 di questa sera allo Stadio Marassi di Genova, sarà visibile in tv su Canale 20, mentre lo streaming sarà garantito da Mediaset Infinity.

CALENDARIO GENOA-MODENA OGGI

Venerdì 11 agosto:

Ore 21.00 Genoa-Modena – Diretta tv su Canale 20.

