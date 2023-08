Ganna iscritto all’inseguimento individuale, ma ci sarà? Orario, programma, tv, avversari

Filippo Ganna deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi sulla sua partecipazione all’inseguimento individuale dei Mondiali 2023 di ciclismo su pista. Il fuoriclasse piemontese è reduce dall’impegno con il quartetto, conclusivo con la conquista della medaglia d’argento dopo aver perso la finale contro la Danimarca. L’azzurro, che si sta anche preparando per la cronometro individuale su strada, ne parlerà con i tecnici e deciderà nella tarda serata se presentarsi al Velodromo di Glasgow nella giornata di domenica 6 agosto.

Il cinque volte Campione del Mondo della specialità, nonché detentore del Record dell’Ora e primatista mondiale in questa disciplina, partirebbe comunque con tutti i favori del pronostico. I suoi avversari principali dovrebbero essere il nostro Jonathan Milan, argento nelle ultime due edizioni mondiali e suo compagno di squadra nel quartetto tricolore, e il britannico Dan Bigham, ex primatista dell’ora prima che proprio Ganna si inventasse la superba magia nella passata annata agonistica. Sono in programma le qualificazioni a partire dalle ore 11.22 e poi le finali dalle ore 20.01.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming seguire Filippo Ganna nell’inseguimento individuale ai Mondiali 2023 di ciclismo su pista (in attesa della conferma sulla sua effettiva partecipazione all’evento). La gara sarà trasmessa in diretta tv sui canali della Rai (RaiSportHD per le qualifiche, Rai 2 per le finali) ed Eurosport (2 per le qualifiche, 1 per le finali); in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Eurosport.it, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Glasgow sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO FILIPPO GANNA INSEGUIMENTO MONDIALI

Domenica 6 agosto

Ore 11.22 Inseguimento individuale, qualificazioni – Diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 2

Ore 20.01 Inseguimento individuale, finali – Diretta tv su Rai 2, Eurosport 1

Foto: Lapresse