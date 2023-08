Fiorentina-Rapid Vienna oggi in tv, playoff Conference League: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

Si gioca una grossa fetta di stagione questa sera, giovedì 31 agosto, la Fiorentina che al Franchi ospita il Rapid Vienna nel ritorno dei palyoff di Conference League.

La partita, con calcio di inzio alle ore 20.00, sarà visibile su Sky, DAZN e TV8.

I viola dovranno provare a ribaltare l’1-0 subito all’andata in Austria.

Per farlo, Vincenzo Italiano si dovrebbe affidare alla formazione tipo: Terraccianno tra i pali, Dodo, Milenkovic, Ranieri e Biraghi in difesa, con Arthur e Mandragora in mediana. In attacco, Kouame, Bonaventura e Gonzalez supporteranno Nzola.

Il Rapid Vienna dovrebbe rispondere con lo stesso modulo, il 4-2-3-1. Davanti al portiere Hedl ci saranno Oswald, Querfeld, Hofmann e Auer. Kerschbaum e Sattlberger a centrocampo e i trequartisti Kühn, Seidl e Grüll dietro a Mayulu.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-RAPID VIENNA

FIORENTINA (4-2-3-1) : Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; Kouame, Bonaventura, N. Gonzalez; Nzola. All. Italiano

: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; Kouame, Bonaventura, N. Gonzalez; Nzola. All. Italiano RAPID VIENNA (4-2-3-1): Hedl; Oswald, Querfeld, Hofmann, Auer; Kerschbaum, Sattlberger; Kühn, Seidl, Grüll; Mayulu. All. Barisic.

Foto: LaPresse