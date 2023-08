Fiorentina-Lecce oggi in tv, Serie A: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

In campo oggi, domenica 27 agosto, Fiorentina e Lecce che si sfideranno alle 18.30.

Il match, valido per la seconda giornata di campionato, sarà visibile solo su DAZN.

I padroni di casa, dopo la vittoria all’esordio in campionato, arrivano dal ko nell’andata dei playoff di Conference League contro il Rapid Vienna. Italiano, tuttavia, non sembra orientato a fare troppo turnover: Dodo, Milenkovic, Ranieri e Parisi giocheranno davanti a Terracciano, con Arthur e Duncan in mediana. Kouame, Bonaventura e Nico Gonzalez dovrebbe invece agire alle spalle di Nzola.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Conferme, invece, per D’Aversa dopo il successo con la Lazio della prima giornata. Falcone difenderà i pali dei salentini e davanti a lui ci saranno Gendrey, Pongrancic, Baschirotto e Gallo. Rafia, Ramadani e J. Gonzalez formeranno il trio di centrocampo, con Almqvist, Strefezza e Banda in attacco.

Di seguito il calendario e il programma di Fiorentina-Lecce, valevole per la 2ª giornata di Serie A, che si giocherà oggi, domenica 27 agosto, alle 18.30. La partita sarà trasmessa da DAZN.

CALENDARIO FIORENTINA-LECCE OGGI

Domenica 27 agosto

Ore 18.30 Fiorentina-Lecce – Diretta tv su DAZN, diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA FIORENTINA-LECCE OGGI

Domenica 27 agosto



Diretta tv : DAZN.

: DAZN. Diretta streaming: DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-LECCE

FIORENTINA (4-2-3-1) : Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Kouame, Bonaventura, N. Gonzalez; Nzola. All. Italiano.

: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Kouame, Bonaventura, N. Gonzalez; Nzola. All. Italiano. LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongrancic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramadani, J. Gonzalez; Almqvist, Strefezza, Banda. All. D’Aversa.

Foto: LaPresse