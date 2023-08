Fiorentina-Grosseto oggi, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

A quasi una settimana dalla scoppola subita a Belgrado dalla Stella Rossa, quando la Fiorentina perse 5-0, la squadra di Vincenzo Italiano è pronta a tornare in campo per una nuova amichevole.

Questa sera, martedì 1 agosto, infatti, alle 20.45 allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto, i viola affronteranno i padroni di casa in un match che sarà visibile in diretta streaming sul sito ufficiale della Fiorentina, ma non in tv.

Il Grosseto milita in Serie D e sarà l’avversario del primo test di questa settimana, che si chiuderà nel fine settimana quando i viola disputeranno la Sela Cup a Newcastle dove affronteranno i padroni di casa e il Nizza.

Di seguito il calendario e il programma di Grosseto-Fiorentina, gara anichevole che si giocherà oggi, martedì 1 agosto alle 20.45. La partita sarà trasmessa dal sito ufficiale della Fiorentina.

Ore 20.45 Grosseto-Fiorentina – Diretta tv non prevista, diretta streaming su acffiorentina.com

Diretta tv : non prevista

: non prevista Diretta streaming: acffiorentina.com

