Finale ATP Cincinnati 2023, Djokovic-Alcaraz: la sfida in replica 24 ore su Sky Sport!

Una partita che ci rimarrà nel cuore e nel cervello. La Finale del Masters1000 di Cincinnati tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz è stata dai contenuti epici, senza ombra di dubbio, per la qualità tennistica espressa e le componenti emotive annesse.

Una sfida durata quasi quattro ore di gioco, un record per match al meglio dei tre set nel circuito ATP, in relazione alla famiglia dei 1000. Djokovic e Alcaraz hanno toccato vette da rimanere a bocca aperta. Per celebrare la bellezza di questo incontro, Sky Sport dedica, oggi 21 agosto, una giornata intera a questa partita, mandata in onda in replica su Sky Sport Tennis (2023), in streaming su NOW.

Il tutto andrà in onda in un’alternanza di repliche integrali, sintesi, highlights dei colpi più belli. E su Sky Sport 24, oltre a collegamenti e approfondimenti sul match, alle ore 15.45, da non perdere anche l’approfondimento con “Il Grande Tennis” per analizzare la partita vinta dal serbo e risentire le interviste post match: in studio Eleonora Cottarelli e Raffaella Reggi, ieri al commento della Finale insieme a Elena Pero.

Foto: LaPresse