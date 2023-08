Filippo Tortu: “Serve 19.95 per andare in Finale ai Mondiali: è l’obiettivo. Lyles favorito, ma Tebogo e Hughes…”

Giornata di vigilia per Filippo Tortu, che mercoledì 23 agosto (ore 13.25) farà il proprio debutto ai Mondiali 2023 di atletica leggera. Il Campione Olimpico della 4×100 scenderà in pista a Budapest per disputare le batterie dei 200 metri, nella sua serie incrocerà anche due colossi come lo statunitense Erriyon Knighton (vincitore al Golden Gala e numero 2 del ranking) e il canadese Andre De Grasse (Campione Olimpico di Tokyo 2020). Il nostro portacolori dovrà rientrare tra i primi tre classificati della propria batteria per accedere alle semifinali, altrimenti dovrà sperare in uno dei tre tempi di ripescaggio.

Filippo Tortu si è raccontato nella conferenza stampa della vigilia andata in scena a casa Italia: “Non vedo l’ora di scendere in pista. È il mio quarto Mondiale, ogni volta è una storia a sé, ma vivo sempre allo stesso modo la vigilia e sono molto convinto di poter fare bene, visto com’è andata l’ultima gara con 20.14 agli Assoluti di Molfetta, a quattro centesimi dal personale. Per andare in semifinale si dovrà correre già molto forte. Sono arrivato qui da qualche giorno, ho avuto modo di allenarmi nell’impianto di riscaldamento a fianco dello stadio, di respirare l’atmosfera vedendo quelli che ormai sono i miei ex avversari dei 100 metri. Comincia a salire l’adrenalina, dovrò essere bravo a portarla in campo”.

L’azzurro ha proseguito soffermandosi sui propri obiettivi: “Andare in finale, ma era così anche quando correvo in 20.61 un paio di mesi fa agli Europei a squadre. Punto anche a scendere sotto i 20 secondi, perché credo che potrebbe servire un crono intorno a 19.95 per la finale. Spero di trovarmi di fronte al problema di avere la batteria della 4×100 e la finale dei 200 metri nell’arco di un paio di ore, venerdì sera, e io darei la disponibilità in ogni caso, ma poi ovviamente si dovrà valutare in base a come andrà: anche con la 4×100 vogliamo andare in finale e provare a giocarcela”.

Il velocista lombardo ha anche svelato i propri favoriti: “Per me è Lyles. Dopo aver vinto i 100 correndo fortissimo negli ultimi venti metri, ma anche Tebogo e Hughes hanno dimostrato di essere in gran forma. Penso che Knighton non si farà sfuggire una medaglia e io lo incontrerò già in batteria. I due Mondiali precedenti? Preferisco ricordare di essere entrato in finale nei 100 a Doha per un millesimo, mi piace meno essere uscito per tre millesimi nei 200 di Eugene. Ma è il bello dell’atletica, ho imparato che nessuno ti regala niente ed è complicato entrare in finale: dovrò essere bravo a rimanere calmo, se in semifinale vedrò gli altri davanti a me”.

