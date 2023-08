Fasce sorteggio Europa League: le possibili avversarie di Atalanta e Roma

L’Europa League sta per cominciare. La seconda competizione continentale aprirà i battenti con i sorteggi dei gironi di domani con il cammino che si concluderà a Dublino, in Irlanda, il prossimo 22 maggio 2024. Tra le squadre italiane coinvolte ci sono Atalanta e Roma, entrambe pressoché sicure della prima fascia.

Al momento la situazione è alquanto strana da poter configurare, poiché ci sono ancora dieci squadre che devono ancora qualificarsi. Con la prima fascia, le squadre di Gian Piero Gasperini e José Mourinho sono però certe di non affrontare ostacoli tosti come Liverpool, Villarreal, Bayer Leverkusen e Sporting Lisbona, oltre al West Ham.

In quarta fascia hanno un posto sicuro Panathinhaikos, Backa Topola, Rakow e Servette, che rappresentano delle avversarie alquanto abbordabili, nella seconda ci sono Betis Siviglia e Rennes, sicuramente fastidiose ma sicuramente non insuperabili.

Tra le squadre che ancora non conoscono il proprio destino, ce ne sono di insidie. Lo Sporting Lisbona deve sperare in un ko dell’Ajax per poter essere in prima fascia e sarebbero uno spauracchio assai tosto da affrontare. Roma e Atalanta sono però sicure di poter pescare squadre come Olympique Marsiglia, in seconda fascia e soprattutto il Brighton di Roberto De Zerbi, una delle squadre più divertenti da seguire in Premier League, oltre ai tedeschi del Friburgo: le insidie ci sono, e sono davvero tante.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2023/2024: LE FASCE

Prima Fascia – Roma, Atalanta, Liverpool, West Ham, Villareal, Bayer Leverkusen, più due da determinare

più due da determinare Seconda fascia – Real Betis, Rennes, Olympique Marsiglia, più cinque da determinare

più cinque da determinare Terza fascia – Maccabi Haifa , più sette da determinare

, più sette da determinare Quarta fascia – Panathinaikos, Backa Topola, Servette, Rakow, più quattro da determinare

più quattro da determinare Posizione ancora da decidere: Sporting Lisbona, Rangers, Olympique, Molde, Brighton, Friburgo, Sturm Graz, AEK Atene e Tolosa



Foto: LaPresse