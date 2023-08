Fasce sorteggio Champions League 2023-2024: la distribuzione delle squadre e dove si trovano le italiane

Cresce l’attesa e sale l’adrenalina: la UEFA Champions League 2023/2024 sta oramai per partire. Siamo agli sgoccioli. In questi giorni infatti, e sino alla prossima settimana, si giocheranno i Playoff per accedere alla massima competizione europea per club. Le ultime squadre che prenderanno quindi parte alla manifestazione continentale stanno per essere determinate: poi, con esattezza il 31 agosto, ci sarà il sorteggio della fase a gironi del torneo.

Tra 8 giorni dunque, scopriremo tutti i gruppi della Champions che verrà. Ricordiamo, in previsione delle estrazioni dalle urne, che la formazioni che prenderanno parte all’ex Coppa dei Campioni sono suddivise in fasce. E non dimentichiamo, inoltre, la presenza di quattro squadre italiane. La prima e unica testa di serie della Penisola, quella con il tricolore sul petto, è il Napoli di Rudi Garcia. E con gli azzurri: Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia, Feyenoord.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

In seconda fascia poi, un’altra italiana: l’Inter di Simone Inzaghi. La finalista della scorsa Champions League, non troverà nel proprio gruppo squadre come Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto e Arsenal, che fanno parte anche loro della seconda fascia. In terza e penultima fascia, troviamo il Milan di Stefano Pioli e la Lazio di Maurizio Sarri, oltre alla Stella Rossa, al Salisburgo e lo Shakhtar: occhio perché ci saranno altre tre compagini ancora da determinare.

In quarta fascia, infine, possiamo avvistare il Lens, l’Union Berlino, il Newcastle e altre cinque squadre da determinare. Inoltre sono già qualificate alla fase a gironi il Celtic e la Real Sociedad che, però, in attesa dei Playoff e delle altre squadre che si qualificheranno, non sono state ancora assegnate a una fascia. Il 19 e il 20 settembre si scenderà in campo con la prima giornata: ma adesso il calendario è spuntato in rosso per giorno 31 agosto.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: LE FASCE

Prima Fascia – Napoli, Barcellona , Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia, Feyenoord

, Seconda fascia – Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal, Inter

Terza fascia – Lazio, Salisburgo, Milan, Stella Rossa, Shakhtar, più tre da determinare

più tre da determinare Quarta fascia – Lens, Union Berlino, Newcastle più cinque da determinare

più cinque da determinare Celtic e Real Sociedad da definire

Foto: LaPresse