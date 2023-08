Fantacalcio: su quali centrocampisti puntare nel weekend? Probabili formazioni e consigli

Saranno decisivi i centrocampisti per partire al meglio in questa prima giornata di Serie A, anche in ottica Fantacalcio.

La Lazio, in questo senso, può contare sul perdonato Luis Alberto e su Felipe Anderson, esterno listato come centrocampista: giocatori sui quali farà affidamento Maurizio Sarri per espuganre il campo del Lecce.

Sempre nella capitale grande attesa per Houassem Aouar che, considerate le assenze di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, è chiamato ad accendere la luce nella Roma di José Mourinho che si scontrerà con la Salernitana.

Teun Koompmeiners rappresenta sempre una buona opzione e il match del Mapei Stadium contro il Sassuolo non fa eccezione.

Tommaso Baldanzi è invece chiamato a confermarsi dopo la positiva stagione vissuta nel 2022/23 a partire dalla gara contro il Verona.

Andrea Colpani, infine, potrebbe essere l’arma che utilizzerà Raffaele Palladino per provare a soprendere una Inter ancora in fase di rodaggio in questa prima giornata di Serie A.

Foto: LaPresse