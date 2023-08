Fantacalcio 2023-2024, gli attaccanti camuffati da centrocampisti: le opzioni che garantiscono gol

Il fantacalcio sta per arrivare assieme al campionato di Serie A. Fra poche settimane tutti i fantallenatori saranno lì, a gioire per ogni partita e per ogni bonus che porterà ogni giocatore a loro disposizione. In queste righe andiamo ad analizzare una categoria di giocatori ambitissima nel fantasy game più amata d’Italia, quella dei centrocampisti prolifici.

Sono tanti i giocatori listati come C ma che stazionano costantemente nei pressi dell’area avversaria. Due di questi giocano nella stessa squadra, la Lazio, e fanno parte del tridente assieme a Ciro Immobile: Mattia Zaccagni e Felipe Anderson saranno tra i giocatori più rilanciati dell’intero reparto. Con loro, un passettino indietro per Riccardo Orsolini, che se rimane al Bologna potrà essere un vero e proprio top di lista per il suo killer istinct sotto porta.

I felsinei nel caso potranno rimanere appetibili con Lewis Ferguson, una delle sorprese dello scorso campionato. Rimanendo sempre in tema ‘piccole’, il Lecce sa che una fetta di salvezza passa dai piedi di Gabriel Strefezza, lo scorso anno 8 reti e 4 assist, mentre Darko Lazovic si propone nuovamente come protagonista a Verona. Più di un pensierino anche per Matteo Politano, che potrebbe rientrare nel marasma del fine lista e poter essere preso a prezzo basso per rimpolpare il reparto.

Poi ci sono i giocatori alla loro ‘prima’ in A; due di questi sono Christian Pulisic e Samuel Chukwueze. Entrambi sono listati come centrocampisti ma dovrebbero giocare nella trequarti offensiva del Milan, diventando anche loro dei giocatori davvero appetibili. Ci sono poi le mezzali d’attacco, anche loro spesso vicino alla porta: Teun Koopmeiners ne è il capofila con le 10 reti segnate lo scorso anno, con lui anche Adrien Rabiot e Davide Frattesi, che piazziamo leggermente più dietro poiché saranno chiamati a confermarsi. Con loro, Pessina e Ciurria, così come Elmas, ormai sempre più dodicesimo uomo del Napoli.

