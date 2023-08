F2, pauroso incidente a Zandvoort: una macchina sopra l’altra nella Sprint Race! – VIDEO

Tanta paura nella Sprint Race di Zandvoort (Olanda), valida per il campionato di F2. Nel corso della gara in questione, infatti, si è assistito a un incidente orribile che per fortuna non ha avuto conseguenze sui piloti coinvolti nel crash.

A causa della pioggia, infatti, il fenomeno dell’aquaplaning ha avuto delle conseguenze negative in termini di visibilità e di controllo delle monoposto. Per questo sono state ben tre le vetture coinvolte, ovvero quelle dell’indiano Kush Maini, dell’americano Jak Crawford e dello svizzero Ralph Boschung.

Per quanto detto, Maini ha toccato Crowford, finendo contro le barriere, e in tutto questo Boschung gli è finito sopra con la propria vettura. Tutti illesi fortunatamente i racing driver. Boschung, po’ claudicante, si è immediatamente accertato delle condizioni di Maini, compagno di squadra in Campos. Nel caso specifico, l’halo ha fatto il suo dovere.

Gara ripresa e poi interrotta definitivamente dopo 3 giri effettivi alle spalle della Safety Car.

VIDEO INCIDENTE SPRINT RACE F2 GP OLANDA 2023