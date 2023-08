F1, Pierre Gasly: “Una grandissima soddisfazione! I 5″ a Perez hanno deciso tutto? Li ho avuti anche io…”

Pierre Gasly festeggia, e ne ha ben donde, dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio di Olanda, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Zandvoort abbiamo vissuto una gara davvero incredibile con la pioggia che ha fatto la sua comparsa in diversi momenti della gara. Sia all’avvio, sia all’arrivo, provocando addirittura una bandiera rossa.

La vittoria, la nona consecutiva della sua clamorosa stagione, è andata al padrone di casa per eccellenza, Max Verstappen, autore di una prova impeccabile, in ogni momento e situazione. Sul podio assieme all’olandese hanno preso posto anche Fernando Alonso e Pierre Gasly, che ha approfittato dei 5 secondi di penalità conclusivi per Sergio Perez per agguantare il terzo posto.

Al termine di una gara davvero solida il pilota francese non ha nascosto la sua gioia nel corso delle interviste di rito sotto il podio: “La mia priva volta con la Alpine, mi sento davvero alla grande! Non era facile ottenere un risultato simile dopo la pausa estiva e, soprattutto, dopo una gara così difficile. Difficile come il mio inizio di stagione, dopotutto. Io sto cercando di migliorare gara dopo gara ed è davvero speciale ripartire in questo modo”.

“Avevo già ottenuto un podio in una gara sprint, ma questo ha un altro sapore ovviamente – prosegue il portacolori della Alpine – La svolta i 5 secondi di penalità di Perez? Ad onor del vero li ho avuti anche io. Diciamo che è stato un 1-1 tra di noi. Io ho cercato sempre di spingere in una gara impegnativa. Una grandissima soddisfazione per me”.

Foto: LaPresse