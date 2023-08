F1, Max Verstappen: “Tornare a gareggiare in Olanda è una cosa fantastica”

Nel prossimo week end (25-27 agosto) il Mondiale 2023 di F1 tornerà in scena. Sarà sul circuito di Zandvoort (Paesi Bassi) che tutto ricomincerà e per Max Verstappen l’occasione è ghiotta per dare un seguito alla propria annata di grande dominatore.

L’obiettivo è quello di eguagliare il record di Sebastian Vettel di nove vittorie di fila e l’olandese della Red Bull ha grandi possibilità per centrarlo. Il connubio con la RB19 è tale che, salvo problematiche tecniche o errori di guida, si fa fatica a pensare che la vittoria possa sfuggirgli.

“Le vacanze estive sono state davvero belle e ho trascorso un bel po’ di tempo rilassandomi con gli amici sono entusiasta di iniziare la seconda metà della stagione adesso, e non c’è modo migliore per iniziare se non in Olanda“, ha raccontato Verstappen (Fonte: ANSA).

“È un circuito fantastico e, naturalmente, i fan sono incredibili lì, quindi sono decisamente entusiasta di tornare in pista. Il meteo potrebbe essere clemente, ma non importa; in ogni caso bagnato o asciutto, faremo del nostro meglio per assicurarci di ottenere il massimo dei punti“, ha concluso Max.

