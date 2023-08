F1, Max Verstappen: “Contento del bilanciamento, ma dobbiamo ottimizzare alcune cose”

Venerdì positivo ma non devastante per Max Verstappen sulla pista di Zandvoort in vista del Gran Premio d’Olanda 2023, valevole come tredicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il neerlandese della Red Bull, dominatore incontrastato del campionato e ad una sola vittoria di tappa dal record di Sebastian Vettel (9 successi consecutivi nel 2013), ha chiuso in seconda posizione la FP2 a soli 23 millesimi dal miglior tempo della McLaren di Lando Norris con gomme soft nella simulazione di qualifica.

“Ho avuto dei problemi solo in alcune curve, ma comunque sono contento del bilanciamento della macchina. Dobbiamo solo risolvere questo problemino. Direi che siamo messi bene. La macchina ha un gran potenziale e dovremmo avere una buona giornata domani, però dobbiamo ottimizzare alcune cose. In ogni caso ho grande fiducia che potremo farlo“, le prime sensazioni a caldo del beniamino locale.

Sulla competitività odierna delle McLaren ed in particolare di Lando Norris: “Sono sembrati veloci su ogni gomma. Sappiamo che in qualifica sono in grado di lottare con noi in alcune situazioni, quindi vedremo domani”.

Max è stato poi interpellato sulla splendida cornice di pubblico ammirata già quest’oggi a Zandvoort da parte dei suoi tifosi: “È fantastico vedere tutte le tribune arancioni e anche tra una sessione e l’altra sono sempre lì a festeggiare. È bellissimo ed incredibile da vedere“.

Foto: Lapresse