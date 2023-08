F1, Max Verstappen: “Bello tornare in pista proprio a Zandvoort. Il record? Non ci penso…”

Max Verstappen è pronto e carico in vista del ritorno in pista dopo le vacanze agostane. Un rientro all’azione che, nel suo caso, avrà un valore duplice. In primo luogo, infatti, il due volte campione del mondo, si prepara per la gara di casa. Nel corso del weekend si correrà il Gran Premio d’Olanda, tredicesimo appuntamento della stagione, e il tracciato di Zandvoort si appresta a trasformarsi in una vera e propria marea arancione.

Non solo, il portacolori del team Red Bull è ad un passo dal pareggiare un record che appariva quasi inavvicinabile fino a poco tempo fa. Super Max, infatti, vincendo la gara di casa raggiungerebbe le nove vittorie consecutive di Sebastian Vettel nel 2013. Il terzo titolo è già ampiamente messo in ghiaccio, per cui il nativo di Hasselt nella seconda parte di campionato non dovrà fare altro che andare a caccia di nuovi record.

Nel corso della conferenza stampa odierna il pilota olandese parte da come ha vissuto la sosta estiva: “Ho passato una bella vacanza, mi sono rilassato, ho dormito tanto e sono contento di avere staccato un po’ dalla Formula 1. Torno in azione davanti al mio pubblico e anche per questo motivo è bellissimo quello che mi aspetterà in questo weekend”.

Il portacolori del team Red Bull prosegue nel suo racconto: “Gli obiettivi per questo fine settimana e per il prosieguo della stagione sono sempre i medesimi. Vogliamo fare bene con una macchina competitiva. Il record di nove vittorie consecutive? Sinceramente non ci penso tanto ma ovviamente sarebbe un bel traguardo da ottenere proprio qui a Zandvoort ovvero su uno dei miei circuiti preferiti”.

Foto: LaPresse