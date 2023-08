F1: la Red Bull presenterà un nuovo pacchetto di aggiornamenti a Singapore

Sembra che la Red Bull, malgrado il dominio di questo Campionato, non abbia alcuna intenzione di arrestare la sua corsa. A confermarlo è stato Helmut Marko, dirigente sportivo che ha svelato ai microfoni della testata austriaca o24 una notizia molto importante per la scuderia di Max Verstappen e di Sergio Perez.

Sì perché, secondo Marko, il team guidato da Horner porterà dei nuovi aggiornamenti a Singapore, in occasione della sedicesima tappa del Mondiale 2023. Degli interventi che potrebbero rivelarsi molto significativi, visto che il nativo di Graz ha sottolineato il poco impatto del pacchetto presentato in occasione del GP di SPA.

La sensazione è dunque che la Red Bull voglia racimolare record su record, sbaragliando la concorrenza gara dopo gara anche quando sarà arrivata la vittoria aritmetica nella classifica piloti e costruttori. In tal senso Marko ha ipotizzato l’evento del Giappone come ideale per stappare la bottiglia di Champagne.

In ultimo, nel paragone in questo momento di grande attualità tra Verstappen e Vettell, l’austriaco ha voluto tendere una mano all’olandese, lodando soprattutto la calma e la capacità di guidare in tutte le situazioni con una precisione con pochi eguali.

