F1, il GP di Miami sarà sotto i riflettori? Nel 2024 no, ma in futuro…

Ci saranno novità per quanto riguarda il Gran Premio di Miami di Formula Uno? La gara, che ha visto la sua seconda edizione domenica 7 maggio scorsa, e che prende scena al Miami International Autodrome (ricavato attorno all’Hard Rock Stadium, casa dei Miami Dolphins della NFL) potrebbe vivere un importante cambio d’orario nelle prossime annate.

Seguendo l’esempio di Bahrein, Singapore e Las Vegas (che farà il suo esordio nel calendario a novembre) la gara della Florida potrebbe essere corsa sotto la luce dei riflettori, dando un senso ancora più glamour ad uno degli eventi più attesi della stagione. Per quanto riportato da ESPN, il Gran Premio di Miami rimarrà pomeridiano (quindi serale in Italia) per quanto riguarda il prossimo campionato, ma dopo il 2024 potrebbe arrivare la rivoluzione.

La gara, che ha visto il successo di Max Verstappen in entrambe le sue due prime edizioni, ha almeno altre 8 edizioni da disputarsi, per cui le novità potrebbero davvero non mancare. La conferma arriva direttamente dal CEO del GP di Miami, Tom Garfinkel che ha spiegato la situazione a ESPN: “Abbiamo esaminato l’opzione della notturna. L’esempio di Singapore è stato importante per capire la direzione da prendere. Ovviamente abbiamo avuto una discussione con Las Vegas che potrebbe lavorare al nostro fianco”.

Garfinkel prosegue nel suo racconto: “Penso siamo molto improbabile che tutto vada a buon fine già per il 2024, ma cercheremo sempre opportunità per migliorare l’esperienza del GP di Miami. Assieme a FIA e Liberty Media stiamo valutando diverse opportunità, come correre il sabato o la domenica sera. Posticipare l’inizio in serata potrebbe essere un vantaggio per i fan”.

Foto: LPS Antonin Vincent