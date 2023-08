F1, Frederic Vasseur: “Abbiamo un buon passo gara e zero degrado”

Non c’è troppa voglia di sorridere in casa Ferrari al termine delle qualifiche del Gran Premio di Olanda, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Zandvoort, infatti, la scuderia di Maranello non ha vissuto uno dei suoi sabati migliori, con i due piloti decisamente lontani dalla prima fila.

Max Verstappen ha centrato la pole position distanziando di 537 millesimi Lando Norris (McLaren) mentre è terzo George Russell (Mercedes) a 727. Quarto il thailandese Alexander Albon (Williams) a 852 millesimi, quinto Fernando Alonso (Aston Martin) a 939, mentre è sesto Carlos Sainz con la prima delle Ferrari a 1.187. Solamente nono Charles Leclerc (Ferrari) a 2.098 autore di un incidente nel corso della Q3 finendo a muro in curva 9.

Il commento del team principal Frederic Vasseur ai microfoni di Sky Sport: “Chiudere a 1.1 dalla vetta è davvero troppo, ma il distacco da Verstappen non è l’unico nostro problema. Abbiamo vissuto una qualifica complicata. Ora dobbiamo assolutamente concentrarci in vista della gara di domani. Abbiamo un buon passo gara come si è visto ieri nelle simulazioni e il degrado gomme è quasi nullo. Ci sarà tanta battaglia. A parte Max che fa corsa a sé, tutti gli altri team sono molto vicini e solo i dettagli faranno la differenza”.

L’incidente di Charles Leclerc era tutto quello che il team tinto di rosso voleva evitare: “Peccato perchè stava mettendo in scena un giro davvero interessante. Evidentemente quando si è allargato in curva 9 ha trovato un tratto un po’ umido che lo ha mandato fuori traiettoria. A quel punto la macchina era inguidabile e ha sbattuto”.

Foto: LaPresse