F1, Charles Leclerc parla chiaro: “Complicato superare Red Bull prima del 2026”

Senza nascondersi dietro un dito. Appuntamento davanti ai microfoni per il monegasco Charles Leclerc, nel week end del GP d’Olanda, primo round posteriore alla pausa estiva in F1. Il monegasco della Ferrari si appresta ad affrontare il fine settimana a Zandvoort e l’obiettivo sarà quello di estrarre il massimo da una monoposto come la SF-23 che non ha brillato, fino a questo momento, per costanza di rendimento.

Una vettura il cui punto debole è il degrado delle gomme, che ha costretto sovente Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz quasi a tirare i remi in barca in gara, per l’evidente calo patito. Quasi imbarazzante per questo il confronto con la Red Bull.

Per questo Leclerc, davanti a media, ha manifestato in maniera molto chiara il proprio pensiero, ammettendo con estrema sincerità quanto sarà complicato per la Ferrari, ma anche per gli altri team, pensare di superare la Red Bull, dominatrice assoluta di questa stagione.

“In squadra abbiamo degli ingegneri davvero molto bravi e penso che i nuovi innesti non faranno altro che aiutarci ad avere punti di vista diversi e consentirci di crescere in maniera ancora più netta. Detto questo, considerato il distacco attuale tra Ferrari e Red Bull, è evidente che questo processo richieda del tempo. Stiamo cercando di lavorare duramente per ricucire il distacco, ma bisogna essere onesti, hanno un margine davvero ampio. Sarà molto, molto difficile, e non solo per noi, superarli prima che debuttino i nuovi regolamenti“, le parole di Charles.

In sostanza il pensiero è che prima del 2026, anno in cui debutteranno le power unit di nuova generazione, sarà molto difficile avere un cambiamento di spartito.

Foto: LaPresse