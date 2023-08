F1, Charles Leclerc: “Dobbiamo mettere la macchina nella finestra giusta, domani andrà meglio”

Un venerdì letteralmente da incubo per la Ferrari nelle prove libere del Gran Premio d’Olanda a Zandvoort. Charles Leclerc ha concluso fuori dalla top 10 entrambe le sessioni con una Rossa che è apparsa inguidabile: tantissimi errori sul giro per entrambi i piloti, grandi difficoltà sul giro secco e un passo gara tutt’altro che entusiasmante.

Ci sarà tanto da lavorare per il Cavallino Rampante in vista di domani, come testimonia anche Leclerc attraverso le sue parole dopo questa giornata negativa: “Non è andata bene, abbiamo avuto diverse difficoltà. Nella FP2 siamo andati nella direzione giusta, ma dobbiamo fare un altro step domani. Va detto comunque che siamo tutti molto vicini, quindi migliorando di due o tre decimi potremmo essere terzi o quarti. Il feeling non era buono, c’è un grande margine per migliorare, ma dobbiamo capire cosa c’era di sbagliato per domani“, ha detto Leclerc.

“In qualifica sicuramente prenderò qualche rischio in più rispetto ad oggi. Ora è solo una questione di mettere la macchina nella finestra giusta, e non ci siamo ancora riusciti. Però ho un’idea piuttosto chiara di quello che voglio dalla macchina, quindi dobbiamo trovare il set-up giusto per aggirare i nostri problemi. Ma sono fiducioso, perché di solito siamo bravi in questo. Dobbiamo solo fare uno step e domani andrà meglio“.

Foto: Lapresse