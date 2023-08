Equitazione, l’Italia sarà in gara nella finale della Nations Cup Series di Barcellona

Dopo i rumors delle ultime settimane, ora è arrivata l’ufficialità: l’Italia del salto a ostacoli farà parte della lista delle squadre iscritte alla finale della FEI Nations Cup Series di Barcellona, che si terrà in Catalogna dal 28 settembre al 1° ottobre 2023.

A renderlo noto è stata la stessa Federazione Equestre Internazionale rendendo effettiva la regola che dice che nel verificarsi della defezione di una nazione del girone Asia e Australasia, la Divisione 1 (di cui fa parte l’Italia) ha la priorità per il ripescaggio rispetto agli altri gironi.

La formazione azzurra quindi può guardare con ancora più ottimismo alla possibilità di qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Oltre ai tre pass in palio agli imminenti Europei di salto a ostacoli, previsti a Milano fra il 30 agosto e 3 settembre, vi sarà poi un’ulteriore chance di qualifica rappresentata proprio dalle FEI Nations Cup Series di Barcellona, dove vi sarà a disposizione un’ultima carta per la rassegna a cinque cerchi per la migliore delle nazioni non ancora qualificate.

Foto: Photo LiveMedia/Fabrizio Corradetti