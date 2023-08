Equitazione, sono le 26 Nazioni iscritte agli Europei di salto ostacoli di Milano 2023

L’appuntamento con gli Europei di salto a ostacoli 2023, che si terranno all’Ippodromo di San Siro, in quel di Milano, è sempre più vicino per il mondo dell’equitazione. Un appuntamento importantissimo tanto per il prestigio degli allori continentali in palio, quanto perché il concorso metterà in palio tre pass olimpici a squadre verso i Giochi di Parigi 2024, con l’Italia che proverà a farne suo uno per potersi presentare alla rassegna transalpina l’anno prossimo.

A tal proposito, il Comitato Organizzatore dell’evento ha reso note tutte le nazioni che parteciperanno alla manifestazione: saranno ben 26, di cui 16 con le squadre e 10 presenti a titolo individuale. Le Nazioni che si presenteranno con una squadra, di cavalieri e/o amazzoni, saranno: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera (campionessa a squadre uscente), Ungheria, ed ovviamente l’Italia padrona di casa. A titolo individuale invece saranno rappresentate Bulgaria, Grecia, Liechtenstein, Israele, Lussemburgo, Macedonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Turchia e Ucraina.

Il 7 agosto vi sarà il termine ultimo per consegnare la lista dei convocati con i 5 cavalieri e/o amazzoni scelti. Al momento, per quanto riguarda la prova a squadre, in ottica olimpica, oltre alla Francia padrona di casa, si sono qualificate la Svezia, l’Olanda, la Gran Bretagna, l’Irlanda, la Germania, il Belgio, Israele e la Polonia, a cui aggiungere a livello extraeuropeo l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, l’Australia e il Giappone. Sono quindi 12 le squadre al momento qualificate per Parigi 2024, su un massimo di 20 slot a squadre disponibili, a cui poi sommare altre 15 carte individuali.

Foto: Claudio Bosco