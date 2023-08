Equitazione, Global Champions Tour Londra 2023: vince Jessica Springsteen, 32° Emanuele Gaudiano

La statunitense Jessica Springsteen fa suo il Grand Prix di Londra su Don Juan van de Donkhoeve: il binomio vince il jump-off con un netto in 43″01. Vi sono altri cinque netti nel tempo sul secondo percorso: secondo posto per il belga Olivier Philippaerts su H&M Miro con il crono di 43″90.

Relegato per 0″02 sul gradino più basso del podio il neerlandese Harrie Smolders su Monaco N.O.P., terzo in 43″92. In casa Italia un solo binomio aveva ottenuto la qualificazione per il Grand Prix: si classifica 32° sul percorso base Emanuele Gaudiano su Nikolaj de Music, con 16 penalità in 72″59.

In vetta alla classifica generale dopo la dodicesima tappa delle quindici in calendario c’è sempre il neerlandese Maikel van der Vleuten, primo a quota 238, mentre si issa in seconda posizione con 229 il connazionale Harrie Smolders, il quale approfitta dell’assenza del tedesco Christian Kukuk, ora terzo a 205.

Restano tre gli italiani in classifica: Emanuele Gaudiano, nonostante i 5 punti incamerati, scende dal 44° al 46° posto, pur salendo a quota 80, mentre Lorenzo De Luca è stabile in 75ma posizione con 32.14, infine Emanuele Camilli con 10 punti passa dalla 108ma piazza alla 111ma.

Foto: LiveMedia/Giancarlo Dalla Riva