Dybala-Lukaku: l’attacco più forte della Serie A? La Roma sogna in grande

I tifosi della Roma sono in trepida attesa per quello che potrebbe essere il colpo dell’anno: Romelu Lukaku è infatti molto vicino a trasferirsi nella capitale, sponda giallorossa, dove ritroverebbe Josè Mourinho, il quale lo ha già allenato in due fasi differenti della carriera tra Chelsea e Manchester United. Con il blitz di Tiago Pinto e della famiglia Friedkin a Londra, il belga potrebbe approdare a Roma già nella serata di oggi.

Lukaku sarebbe il profilo ideale per il gioco dello Special One: il belga, data la sua mole fisica, dà tanti grattacapi alle difese avversarie e, considerando la grande capacità di tenere il pallone anche se ben marcato, aiuterebbe a far salire i centrocampisti, specie quelli capaci di inserirsi negli spazi come Lorenzo Pellegrini, i quali riuscirebbero ad arrivare vicini alla porta con più facilità rispetto a quando al centro dell’attacco giallorosso agiscono Tammy Abraham o Andrea Belotti.

L’ex centravanti dell’Inter andrebbe a formare una coppia d’attacco spaventosamente interessante con Paulo Dybala, potenzialmente la più forte del campionato: l’argentino troverebbe in Lukaku il partner ideale per manovrare il pallone e spaziare tra le linee difensive avversarie, caratteristiche innate nel gioco della Joya. Un po’ quello che Simone Inzaghi voleva creare all’Inter nella passata stagione, quando Lukaku era tornato a Milano in prestito dal Chelsea, mentre Dybala sembrava vicino ai nerazzuri, prima che Steven Zhang decidesse di bloccare la trattativa, dando così l’occasione a Tiago Pinto di accaparrarsi l’ex Juve.

Adesso tutto sta nelle mani del giocatore: Lukaku sembrerebbe aver rifiutato anche la Juventus, e adesso l’intenzione è quella di sposare il progetto giallorosso. Nella serata di ieri, Chelsea e Roma hanno trovato un primo accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con la Roma che pagherebbe circa 8.5 milioni netti dell’ingaggio che il belga percepisce con i Blues. Ulteriori sviluppi sono attesi in mattinata, ma tutto sembrerebbe propendere per vedere Big Rom con la maglia giallorossa, un colpo che darebbe una svolta clamorosa al calciomercato estivo della Lupa.

Foto: Lapresse