Dove vedere Partizani Tirana-Roma oggi in tv? Canale esatto, programma, orario e streaming

La Roma sta per concludere la propria preparazione in vista del campionato di Serie A che inizierà il prossimo 19 agosto. I giallorossi di José Mourinho scenderanno in campo quest’oggi per affrontare il Partizan Tirana nella capitale albanese.

Un ritorno dolce per i capitolini: all’Arena Kombetare hanno conquistato il 25 maggio 2022 la Conference League, primo trofeo Uefa della storia giallorossa e viatico per la grande campagna in Europa League l’anno successivo, dove solo i rigori hanno negato la doppietta con la seconda competizione continentale. Con il Partizani sarà il primo match in assoluto nella storia.

La sfida tra Partizani Tirana e Roma di oggi 12 agosto inizierà alle ore 20.00 all’Arena Kombetare. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Summer (201), mentre per poterlo vedere in streaming vengono in aiuto Sky Go e NOW.

PARTIZANI TIRANA-ROMA, IL CALENDARIO

12 agosto

20.00 Partizani Tirana-Roma – Tirana

PARTIZANI TIRANA-ROMA, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201)

Diretta streaming: NOW, SkyGo

Foto: LaPresse