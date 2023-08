Dove vedere Napoli-Augsburg oggi in tv? Canale esatto, programma, orario e streaming

Quinto impegno prestagionale per il Napoli di Rudi Garcia: a due settimane dall’esordio in campionato contro il Frosinone, i campioni d’Italia in carica sfideranno alle 18.30 l’Augsburg, formazione militante nella Bundesliga tedesca, prima di catapultarsi per l’ultimo impegno con l’Apollon Limassol.

Gli azzurri sono al lavoro a Castel di Sangro (AQ) per prepararsi al meglio in vista della stagione 2023-2024, che vedrà dopo 33 anni lo scudetto cucito sulla maglia partenopea: il Napoli ha disputato finora quattro amichevoli, due a Dimaro (TN), durante la prima fase del precampionato estivo, le restanti in Abruzzo. Esordio agevole contro l’Anuane Val di Non, sconfitto per 6-0, poi è arrivato un passo falso con la Spal che è riuscita a fermare i campani per 1-1. Nel primo test nell’aquilano, il Napoli ha spazzato via l’Hatayspor per 4-0, infine è arrivato il successo ai rigori con il Girona, dopo che ai tempi regolamentare il match è finito in parità.

L’avversario di oggi, l’Augsburg, è una realtà consolidata del calcio tedesco: dopo l’esordio in Bundesliga nel 2011 i biancorossi non sono mai più retrocessi, qualificandosi anche per l’Europa League nella stagione 2014-2015. Per i tedeschi quella con i campani sarà la settima sfida prestagionale, la seconda in due giorni dopo il match contro la Salernitana di ieri. Nel percorso di preparazione al campionato, l’Augsburg si è reso protagonista di un risultato decisamente prestigioso ottenuto grazie al successo per 3-1 sull’Ajax.

La sfida tra Napoli e Augsburg, il cui via è programmato alle 18.30 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, non sarà visibile in streaming, mentre in tv sarà trasmessa in PPV sul canale 251 di Sky.

CALENDARIO NAPOLI-AUGSBURG OGGI

Domenica 5 agosto:

Ore 18.30 Napoli-Augsburg – Diretta tv in pay per view sul canale 251 di Sky

PROGRAMMA NAPOLI-AUGSBURG: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: canale 251 di Sky (PPV a 9,99€).

Diretta streaming: non prevista.

