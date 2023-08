Dove vedere l’Europa League 2023-2024? Sky, Mediaset o DAZN: canali esatti, programma, calendario, palinsesto tv e streaming

Anche l’Europa League sta scaldando i motori. Si stanno svolgendo in questi giorni le varie fasi di qualificazioni, in vista del via ufficiale della seconda competizione europea che partirà il prossimo 21 settembre. Due le squadre italiane presenti, l’Atalanta e la Roma.

I giallorossi hanno ancora il dente avvelenato per la sconfitta in finale contro il Siviglia, che ha negato a José Mourinho il secondo titolo continentale consecutivo nella Capitale. I bergamaschi invece torneranno in Europa dopo un anno a digiuno e vorranno dire sicuramente da loro. Ci sono però squadre pericolose come il Liverpool, sicuramente la favorita d’obbligo.

L’Europa League 2023-2024 verrà trasmessa da Sky Sport e DAZN. La piattaforma satellitare offrirà le partite sui vari canali, oltre a far vedere una partita a settimana in chiaro su TV8, canale 125 e 8 del Digitale Terrestre).

Invece DAZN proporrà in streaming tutte le sfide della seconda competizione continentale. Niente opzione completamente in chiaro invece con Mediaset che non ha acquisito i diritti di trasmissione dell’Europa League.

Foto: LaPresse