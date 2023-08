Dove vedere la Supercoppa Europea stasera? Canale esatto Manchester City-Siviglia, programma, tv e streaming

Passato il Ferragosto è già tempo di primo trofeo stagionale per il calcio europeo. Si giocherà, infatti, la Finale della Supercoppa Europea 2023 che metterà di fronte Manchester City e Siviglia. Il match si giocherà allo Stadio Geōrgios Karaiskakīs di Atena e consegnerà l’ultimo trofeo di questa coppa nel quale prenderà parte la squadra vincente della Champions League.

Dalla prossima edizione, infatti, questa competizione metterà di fronte le squadre vincitrici di Europa League e Conference League. In questa edizione, quindi, vedremo il Manchester City che proverà a confermarsi dopo il titolo in Champions League conquistato contro l’Inter, mentre il Siviglia è reduce dal successo contro la Roma ai calci di rigore nella finale di Europa League di Budapest.

Manchester City-Siviglia, finale di Supercoppa Europea, sarà trasmessa in diretta streaming su Amazon Prime Video. La partita non sarà trasmessa in tv in chiaro.

CALENDARIO MANCHESTER CITY-SIVIGLIA

Mercoledì 16 agosto

Ore 21.00 Manchester City-Siviglia

PROGRAMMA MANCHESTER CITY-SIVIGLIA: DOVE VEDERLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Prime Video

Diretta streaming: Prime Video

