Doppio rigore di Giroud, dove può arrivare il Milan? Attenzione ai punti per il Fantalcalcio

Ha iniziato forte il Milan post rivoluzione societaria. Ripartito da Stefano Pioli, in queste prime due giornate ha segnato, a tratti divertito, e soprattutto vinto.

I rossoneri hanno mandato un segnale chiaro al campionato e finché riuscirà a giocare senza troppi pensieri o pressioni potrà far sognare i propri tifosi e far felici anche i fantallenatori.

La doppietta di Olivier Giroud, per quanto arrivata su calcio di rigore, che si unisce alla rete siglata nel debutto di Bologna, induce all’ottimismo Pioli e quanti hanno puntato su di lui al Fantacalcio.

Non va nemmeno sottovalutato l’apporto di Christian Pulisic (due gol in due giornata) che in carriera non ha mai dimostrato di essere un giocatore da doppia cifra in termini di realizzazioni, ma che sta giocando ad un ritmo superiore in queste prime settimane italiane: bisognerà capire se potrà mantenere questa condizione o se col passare delle settimane anche questo aspetto si normalizzerà.

C’è poi un Rafael Leao inedito, almeno in queste due gare: più uomo squadra e associativo, ma sempre verticale. Molte delle fortune del Milan passeranno naturalmente dal rendimento del portoghese.

Dopo le prime due uscite convincenti, la sfida ora in casa rossonera è quella di abbracciare fino in fondo questo atteggiamento leggero e proattivo, anche nei big match. Se ci riuscirà potrebbe recitare un ruolo da protagonista in questa stagione.

L’incognita è legata anche al fatto di dover gestire il doppio impegno, con una rosa che al momento non appare omogenea in termini di qualità.

Foto: LaPresse