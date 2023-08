Domani il sorteggio di Champions League: orario, dove vederlo, fasce e avversarie italiane

Tempo di Champions League. Oggi si decideranno le ultime tre partecipanti alla massima competizione europea, all’ultimo anno nel format a 32 squadre; così, fra poco più di 24 ore, verranno decise quali saranno le avversarie di Napoli, Lazio, Inter e Milan da settembre in poi.

II sorteggio della UEFA Champions League si terrà alle ore 18 di domani, 31 agosto 2023, al Grimaldi Forum di Montecarlo, che torna ad ospitare l’evento dopo un’assenza di tre anni. Niente Nyon dunque questa stagione; ricordiamo che la capitale del Principato di Monaco sarà teatro fra due giorni anche dei sorteggi di Europa League e Conference League.

Il Napoli, in virtù del successo in campionato dello scorso anno, è titolare della prima fascia per la prima volta nella sua storia. l’Inter, la migliore squadra italiana nel coefficiente UEFA grazie al suo ottavo posto, è inserita in seconda fascia mentre Lazio e Milan sono direttamente in terza.

Il sorteggio di UEFA Champions League si terrà domani alle ore 18.00; diretta televisiva garantita da 20, canale in chiaro di Mediaset, e Sky Sport 24 (200). In streaming sarà possibile utilizzare molti servizi come SkyGo, NOW, Amazon Prime, Mediaset Infinity ed addirittura il canale Youtube della UEFA.

CHAMPIONE LEAGUE 2023/2024, LE FASCE DEL SORTEGGIO

Prima fascia: Manchester City, Barcellona, Napoli, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Benfica, Siviglia, Feyenoord.

Seconda fascia: Real Madrid, Manchester United, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal, Inter.

Terza fascia: Milan, Lazio, Salisburgo, Stella Rossa, Shakhtar Donetsk, Rangers/PSV, Braga, Copenaghen/Real Sociedad,

Quarta fascia: Lens, Union Berlino, Newcastle, AEK/Anversa, Rakow/Real Sociedad, Young Boys, Celtic, Galatasaray

