DAZN, Sky o Mediaset: dove vedere la Serie A in tv e streaming? La guida completa tra abbonamenti e diritti

Dopo 76 giorni di attesa, la Serie A è ripartita nella serata di sabato per l’inizio della nuova stagione: i tanti tifosi presenti in tutta la penisola sono ansiosi di vivere questo nuovo campionato. Ma come si potranno vedere le partite in tv e in streaming? Andiamo a vedere nel dettaglio la guida completa.

Anche per la stagione 2023-2024, è Dazn l’emittente che trasmetterà tutte le partite del campionato: sette i match per giornata in esclusiva, i restanti tre invece in co-esclusiva con Sky (il sabato sera, la domenica alle 12.30 e alle 15.00). Dazn offre due piani di abbonamento, Dazn Standard e Dazn Plus: il primo prevede un costo mensile di €40,99, senza vincoli di permanenza, oppure si può optare per un pagamento annuale, o a rate (€30,99) o in un unica soluzione (€299,00). Con Dazn Standard, gli utenti possono registrare l’app su sei dispositivi differenti, e si può utilizzare in contemporanea su due, purché siano connessi alla stessa rete Internet.

Con il piano Dazn Plus, invece, l’app Dazn può essere registrata su sette dispositivi differenti e il suo utilizzo può avvenire, in contemporanea, su due dispositivi connesse a diverse reti Internet. Il costo del piano è di €55,99 al mese, se non si vuole sottoscrivere l’accordo annuale: in caso contrario, il costo è di €45,99 al mese se si vuole pagare a rate, mentre il pagamento in un unica soluzione è di €449. L’app Dazn può essere vista anche per chi è in possesso di Tim Vision, la quale offre, oltre alla Serie A, anche la Champions League con Infinity+ e l’intrattenimento al prezzo di €24,99 al mese fino al 31/12/2023.

Come detto in precedenza Sky, insieme a Now Tv, trasmetterà tre partite di Serie A per giornata in co-esclusiva con Dazn: l’emittente satellitare propone i pacchetti Sky Tv+Sky Calcio a €14,90 per 18 mesi. Now invece propone due piani di abbonamento: €7,99 al mese per fruire del pass Sport, oppure l’offerta completa di intrattenimento e cinema al prezzo di €19,99 al mese.

Foto: Lapresse