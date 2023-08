DAZN o Sky, dove vedere le partite di Serie A? Programma partite prima giornata (19-21), canali esatti tv e streaming

La Serie A è sempre più vicina. Dal 19 agosto riparte il grande carrozzone del campionato italiano: tutte all’inseguimento del Napoli campione d’Italia lo scorso anno. Partite tutte concentrate tra il sabato 19 agosto e lunedì 21, poiché siamo in estate non ci saranno partite prima delle ore 18.30.

Si comincerà proprio con gli scudettati di Rudi Garcia, che andranno in casa del Frosinone appena promosso in massima serie, allo stesso momento il calcio d’inizio tra Empoli e Verona, entrambe le partite in diretta esclusiva su DAZN. In serata il momento dell’Inter finalista di Champions League con il Monza, sarà questa la partita del sabato trasmessa su Sky Sport, mentre Genoa-Fiorentina sarà su DAZN.

Si passa alla domenica, di nuovo alle 18.30. Ad occupare lo slot del pomeriggio saranno Roma-Salernitana e Sassuolo-Atalanta, entrambe su DAZN, come Udinese-Juventus alle 20.45. Il match che verrà invece trasmesso anche su Sky Sport sarà quello di Via del Mare tra Lecce e Lazio. Si chiude lunedì 21: sarà Torino-Cagliari alle 18.30 a essere visibile anche sulla piattaforma satellitare, mentre Bologna-Milan sarà trasmessa solo su DAZN.

SERIE A, CALENDARIO PRIMA GIORNATA

19 agosto

Empoli-Verona (18.30)

Diretta tv: Sky Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Frosinone-Napoli (18.30)

Diretta tv: Sky Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Genoa-Fiorentina (20.45)

Diretta tv: Sky Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Inter-Monza (20.45)

Diretta tv: Sky Sport

Diretta streaming: DAZN

20 agosto

Roma-Salernitana (18.30)

Diretta tv: Sky Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Sassuolo-Atalanta (18.30)

Diretta tv: Sky Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Lecce-Lazio (20.45)

Diretta tv: Sky Sport

Diretta streaming: DAZN

Udinese-Juventus (20.45)

Diretta tv: Sky Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

21 agosto

Torino-Cagliari (18.30)

Diretta tv: Sky Sport

Diretta streaming: DAZN

Bologna-Milan (20.45)

Diretta tv: Sky Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

