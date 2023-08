Cos’è successo a Pafundi? Tra problemi fisici e il contratto con l’Udinese: le novità del giovane talento

Simone Pafundi scuote l’estate dell’Udinese. Il giovane talento friulano classe 2006, infatti, sembra nel mezzo di un “caso” di mercato riguardante il possibile rinnovo del suo contratto con il club della famiglia Pozzo. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno che vale la pena di essere analizzato in ogni dettaglio.

Il giocatore, che questa estate è stato un grande protagonista della bella cavalcata della Nazionale Under 20 nei Mondiali di Argentina (chiusi al secondo posto), non avrebbe intenzione di rinnovare il proprio contratto con il club che lo ha lanciato. Tra problemi fisici (una fastidiosa pubalgia che lo sta rallentando in questo inizio di stagione) e questioni extra-campo, che ne sarà del gioiellino del calcio italiano?

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Udinese vorrebbe prolungare l’accordo che sarà in scadenza tra due anni, ma dall’entourage del giocatore al momento sembra non esserci la minima apertura. L’attaccante, che ha cambiato agente nello scorso mese di maggio, sembrerebbe gradire un’esperienza all’estero dopo che, un anno fa, non è sceso in campo che per 77 minuti complessivi in Serie A.

Una situazione che potrebbe ripetersi anche in questa annata, con mister Andrea Sottil che, almeno per il momento, non sembra intenzionato a mettere il talento classe 2006 al centro del suo progetto tecnico. Semplici scaramucce che rientreranno nei ranghi, oppure un caso vero e proprio che potrebbe scuotere questi ultimi giorni di mercato in quel di Udine?

