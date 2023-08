Cos’è successo a Osimhen? Infortunio con il nuovo acquisto! La prima diagnosi e i tempi di recupero

Il Napoli non sta di certo sorridendo in questo periodo guardando l’infermeria. Il reparto più temuto da allenatori e tifosi, oltre che dagli stessi giocatori, anche oggi martedì 8 agosto, ha accolto un nuovo calciatore: si tratta di Victor Osimhen. Il capocannoniere della scorsa Serie A, vero e proprio trascinatore dei partenopei con 26 gol, nella seduta odierna è stato costretto a fermarsi a causa di uno scontro di gioco che gli ha procurato un infortunio.

Questa mattina gli azzurri con il tricolore sul petto guidati da mister Rudi Garcia, hanno svolto un allenamento a porte aperte a Castel di Sangro. L’esordio in massima serie, previsto per sabato 19 agosto allo Stirpe di Frosinone si avvicina, e la formazione Campione d’Italia vorrà arrivare subito preparata: dall’altra parte del terreno di gioco ci sarà una squadra neopromossa ma questo non porterà certamente i partenopei ad adagiarsi sugli allori e dunque gli ultimi giorni prima dell’avvio sono fondamentali.

NAPOLI: OCCHIO ALL’INFERMERIA. L’INFORTUNIO DI OSIMHEN

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Persiste però, come già anticipato, un grosso problema in casa Napoli in questo periodo preciso: quello dei giocatori infortunati. Il trauma contusivo di Kvaratskhelia rimediato qualche giorno fa e poi i fastidi di Mario Rui e Gaetano anche se, i tre giocatori, nelle ultime ore hanno svolto sia lavoro in gruppo sia personalizzato. Non va poi dimenticato Anguissa con la sua distrazione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra, piuttosto che Rrahmani, leggermente acciaccato. E oggi quindi si è aggiunto Osimhen.

Il nigeriano nella sessione mattutina di allenamento, a seguito di un contrasto con il neo acquisto Natan (sostituto di Kim), è uscito dal terreno di gioco dolorante. Il classe ’98 ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia destra. Nei prossimi giorni lo staff medico del Napoli dovrà valutare le condizioni di Osimhen e i tempi di recupero. Nel frattempo sullo sfondo (ma non troppo), va ancora risolta la questione rinnovo e occhio soprattutto all’Al Hilal che vorrebbe portare in Arabia Saudita l’attaccante (offerti 40 milioni di euro all’anno per cinque anni): vedremo anche in questo caso chi la spunterà.

Foto: LaPresse