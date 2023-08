Cos’è successo a Kvaratshkhelia? Entità infortunio, quante partite salta e chi lo sostituisce

L’MVP della passata stagione non prenderà parte al primo match del nuovo campionato. Khvicha Kvaratskhelia, infatti, non è partito per la trasferta di Frosinone che vedrà il suo Napoli impegnato allo stadio Stirpe alle ore 18.30 di domani.

La formazione allenata dal neo-mister Rudi Garcia, quindi, dovrà fare a meno del suo talentuoso giocatore georgiano. Cos’è successo al nativo di Tbilisi. Il comunicato del club partenopeo scioglie ogni dubbio: “Kvaratskhelia ha svolto parte del lavoro in gruppo, parte personalizzato per un affaticamento e non prenderà parte alla trasferta di Frosinone”.

Un infortunio che era già stato segnalato nei giorni scorsi e che aveva subito messo in forte dubbio il miglior giocatore della Serie A 2022-2023, nonché grande fautore dello Scudetto azzurro. A questo punto il Napoli è privo del suo fantasista, in un tridente che vedrà come sempre Osimhen al centro dell’attacco, assieme ad Elmas e uno tra Politano e Raspadori.

Non l’inizio di anno che sognava il georgiano, ma i suo compagni di squadra saranno pronti a non farlo rimpiangere in quel di Frosinone. Per quanto riguarda i tempi di recupero? Parlando di un affaticamento è probabile che, con qualche altro giorno di riposo Kvaratskhelia sarà a disposizione in vista del secondo turno di campionato.

