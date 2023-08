Coppa Italia calcio oggi (6 agosto): che partite si giocano, calendario, programma, orario, tv e streaming

La Coppa Italia 2023/2024 è pronta a ritornare subito in campo. Dopo la gara di ieri che ha visto come protagonisti il Catanzaro di Vincenzo Vivarini e il Foggia di Mirko Cudini, oggi domenica 6 agosto, sarà il turno di altre sei squadre. Le gare, a partire da quella tra la compagine calabrese e quella pugliese, sono valide per il turno preliminare del nuovo torneo arrivato alla sua 77esima edizione. Dunque è iniziato il lunghissimo cammino che ci condurrà sino alla Finale in programma il 15 maggio.

In data odierna si partirà alle ore 18.00. Ad affrontarsi, all’interno del Mapei Stadium, ci saranno la Reggiana di Alessandro Nesta e il Pescara di Zdnek Zeman. La prima formazione, con oramai l’ex allenatore Aimo Diana, è riuscita a ottenere la promozione in Serie B. Gli abruzzesi invece, hanno sfiorato il salto di categoria arrivando in semifinale dei Playoff di Serie C (gara persa contro il Foggia). Si prospetta una gara avvincente e ricca di emozioni.

Successivamente ci saranno altri due incontri. Alle ore 20.00, la Feralpisalò, disputerà il turno preliminare con il Vicenza. I Leoni del Garda, per la prima volta promossi in Serie B, si scontreranno con l’ambiziosa compagine guidata da Aimo Diana. Mezz’ora più tardi e dunque dalle ore 20.30, il Cesena e la Virtus Entella si fronteggeranno nell’Orogel Stadium-Dino Manuzzi. Insomma quest’oggi conosceremo le tre squadre che approderanno ai trentaduesimi di finale.

CALENDARIO COPPA ITALIA OGGI (6 AGOSTO)

Domenica 6 agosto

Ore 18.00 – Reggiana-Pescara – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.00 – Feralpisalò-Vicenza – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.30 – Cesena-Virtus Entella – Non sono previste dirette tv o streaming

