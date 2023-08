Coppa Italia calcio oggi (5 agosto): che partite si giocano, calendario, programma, orario, tv e streaming

Sarà Catanzaro-Foggia ad inaugurare l’edizione 2023/24 della Coppa Italia di calcio che prende il via oggi, sabato 5 agosto.

Le due squadre scenderanno in campo per il turno preliminare della competizione.

Il calcio di inizio è in programma alle 18.00 allo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia, ma la gara non sarà trasmessa né in tv né in streaming.

Il Catanzaro è reduce dalla promozione in Serie B, mentre i rossoneri sono usciti sconfitti dalla finale playoff di Serie C nella quale sono stati battuti dal Lecco.

Si tratta dell’unico match in programma oggi, con il turno preliminare che verrà completato da altre tre sfide che si giocheranno domani: Reggiana-Pescara, FeralpiSalò-Vicenza e Cesena-Virtus Entella.

ELENCO COMPLETO PARTITE COPPA ITALIA OGGI

Sabato 5 agosto



Ore 18.00 Coppa Italia: Catanzaro-Foggia – Diretta tv e streaming non previste

Foto: LiveMedia/Antonio Moniaci